В Белом доме назвали дату разговора Байдена и Зеленского

Главы двух стран обсудят, в частности, сегодняшний онлайн-саммит Байдена-Путина.

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским 9 декабря, в четверг.

Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Вашингтоне.

Отметим, что сегодня, 7 декабря, состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме, продолжавшемся 2 часа. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Впоследствии в Белом доме сообщили детали переговоров. В частности, во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

ТСН.ua следил за ходом виртуальных переговоров лидеров США и России и проанализировал первые итоги второго крупного саммита Байдена и Путина. Об этом читайте по этой ссылке.

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