У Білому домі назвали дату розмови Байдена і Зеленського

Очільники двох країн обговорять, зокрема, сьогоднішній онлайн-саміт Байдена-Путіна.

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори із українським колегою Володимиром Зеленським 9 грудня, у четвер.

Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу у Вашингтоні.

Зазначимо, сьогодні, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена. Все спілкування було у закритому режимі, яке тривало 2 години. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Згодом у Білому домі повідомили деталі переговорів. Зокрема, під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили про стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

ТСН.ua стежив за перебігом віртуальних перемовин лідерів США та Росії, і проаналізував перші підсумки другого великого саміту Байдена та Путіна. Про це читайте за цим посиланням.

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