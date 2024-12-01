В Чехии хотят привлекать украинцев к работе в полиции: что предлагают

По данным мэрии, в Йиглаве проживает примерно 7 тыс. выходцев из Украины.

Украинцев в Чехии, а именно в городе Йиглава, вероятно, будут привлекать к работе в полиции для помощи с так называемой "проблемной" диаспорой.

Об этом говорится в сообщении Radio Prague International со ссылкой на мэра города Петра Рышко.

В полиции Йиглавы есть четыре ассистента по вопросам ромской общины, а планируют привлечь еще двух украинцев.

По словам Рышки, если будут кандидаты, они могут начать работу в полиции с весны 2025 года.

"Здесь достаточно большая диаспора, с которой бывают некоторые проблемы, и мы думаем, что могли бы стать к ним немного ближе", — отметил Рышко.

По его мнению, украинцы будут общаться со своей общиной и будут привлекать внимание к соблюдению закона.

Тем временем в Румынии разоблачили сеть по подделке документов, которой пользовались украинцы. В ее состав входили чиновники двух мэрий.

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