В Чили бушуют смертельные пожары: погиб 51 человек

В тушении лесных пожаров принимают участие около 1400 пожарных.

Из-за одного из самых смертоносных лесных пожаров в истории Чили погиб, по меньшей мере, 51 человек в регионе Вальпараисо.

Об этом сообщает BBC.

Президент Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение и заверил, что предоставит все необходимые ресурсы для разрешения ситуации. Президент предупредил, что количество погибших может возрасти.

"Учитывая условия трагедии, количество жертв, скорее всего, возрастет в течение ближайших нескольких часов. Ситуация действительно очень сложная", – сказал Борич.

Фото: Associated Press

Министерство здравоохранения призвало приостановить плановые операции и создать временные полевые госпитали.

Чтобы облегчить давление на службу здравоохранения, на работу в госпитале примут студентов-медиков, приближающихся к концу учебы.

Лесные пожары каждый год атакуют Чили. Жгучая жара и десятки лесных пожаров в прошлом году убили около 27 человек и уничтожили тысячи акров леса.

Ранее сообщалось, что NASA показало снимок, сделанный камерами Международной космической станции (МКС) и на нем виден гавайский остров Мауи после того, как вспыхнули здесь лесные пожары.

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