В Египте у пирамид Гизы археологи обнаружили загадочные аномалии

На глубине двух метров они обнаружили заполненную песком L-образную структуру.

Команда археологов в Египте совершила необычное открытие – они обнаружили недалеко от пирамид Гизы L-образную структуру и еще несколько аномалий.

Об этом пишет Heritage Daily.

Как отмечается, археологи обнаружили в районе пирамид Гизы L-образную структуру. Возможно это стало благодаря использованию томографии электрического сопротивления и георадара.

На глубине двух метров они обнаружили заполненную песком L-образную структуру. Ученые считают, что это может быть туннель, ведущий к более глубокой части мастабы. Остальные аномалии обнаружили археологи на глубине 3,5-5 метров. В глубину их протяженность достигала 11 метров.

В то же время, под мастабой принято считать давнюю гробницу. В таких гробницах хоронили важных людей типа высокопоставленных офицеров и членов королевской семьи. Точной природы обнаруженных аномалий ученые объяснить не смогли. Они могут являться частью скрытого под землей большого погребального комплекса.

Напомним, что популярность катания на верблюдах вдохновила на создание специальных светофоров посреди пустыни в Китае.

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