В Єгипті біля пірамід Гізи археологи виявили загадкові аномалії

На глибині двох метрів вони знайшли заповнену піском L-подібну структуру.

Команда археологів в Єгипті зробила незвичайне відкриття - вони виявили недалеко від пірамід Гізи L-подібну структуру та ще кілька аномалій.

Про це пише HeritageDaily.

Як зазначається, археологи виявили в районі пірамід Гізи L-подібну структуру. Можливим це стало завдяки використанню томографії електричного опору та георадару.

На глибині двох метрів вони знайшли заповнену піском L-подібну структуру. Вчені вважають, що це може бути тунель, який веде до глибшої частини мастаби. Інші аномалії виявили археологи на глибині 3,5-5 метрів. У глибину їхня довжина досягала 11 метрів.

Водночас під мастабою прийнято вважати давню гробницю. У таких гробницях ховали важливих людей на кшталт високопоставлених офіцерів та членів королівської родини. Точної природи виявлених аномалій вчені пояснити не змогли. Вони можуть бути частиною прихованого під землею великого похоронного комплексу.

Нагадаємо, що популярність катання на верблюдах надихнула на створення спеціальних світлофорів посеред пустелі у Китаї.

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