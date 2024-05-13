Посеред пустелі влада встановила верблюжі світлофори – відео

У травні верхова їзда на верблюдах є настільки популярною розвагою в мальовничих місцях гори Мінша та джерела Півмісяця в китайській пустелі Кумтаг, що місцева влада використовує верблюжі світлофори, щоб уникнути заторів на дорогах.

Про це пише Oddity Central.

Щороку на початку травня тисячі людей стікаються до цих природних туристичних місць і беруть участь у різноманітних заходах, найпопулярнішим з яких, безсумнівно, є катання на верблюдах. 2023 року лише в Мінші та Півмісяці було близько 2400 верблюдів, доступних для катання, а також десятки тисяч туристів на день, що призвело до серйозних заторів, які створювали проблеми з дорожнім рухом. На щастя, місцева влада знайшла геніальне рішення – світлофори для верблюдів.

Яким би дивним не здавалося використання світлофора посеред пустелі, в цьому є певний сенс. 2023 року, в перший день травня, гора Мінша прийняла понад 10 000 відвідувачів, а в наступні дні їхня кількість зросла до 20 000. Багато з них пройшлися древнім Шовковим шляхом, але декілька тисяч вирішили помилуватися краєвидами верхи на верблюдах, і це створило затори на популярному маршруті.

Встановивши світлофори, які сигналізували, коли верблюди повинні зупинитися, щоб пропустити пішоходів, проблему було частково вирішено. Коли горить зелене світло, верблюди можуть проходити; коли горить червоне світло, верблюди зупиняються, щоб пропустити пішоходів.

На щастя, в пустелі Кумтаг в провінції Ганьсу "верблюжі затори" більше не будуть проблемою завдяки цим геніальним світлофорам для верблюдів. Проблема в тому, що вони стали своєрідною туристичною атракцією в і без того переповненому туристичному місці.

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