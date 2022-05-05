В Европарламенте призвали предоставить Молдове статус кандидата в ЕС

Молдова находится на правильном пути в проведении ключевых реформ и заслуживает того, чтобы получить статус кандидата в ЕС "на основе заслуг".

На фоне войны, которую развязала Россия против Украины, и обострение ситуации в сепаратистском регионе Приднестровья, Европейский парламент принял резолюцию, в которой одобряет заявку Молдовы на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщили на сайте Европейского парламента.

В принятом документе говорится, что Молдова находится на правильном пути в проведении ключевых реформ и заслуживает того, чтобы получить статус кандидата в ЕС "на основе заслуг".

В резолюции особо отмечается, что соседняя страна непропорционально пострадала из-за вторжения России в Украину, приняв более 450 тысяч украинских беженцев, из которых почти 100 тысяч остаются в стране. В этой связи депутаты Европарламента призывают ЕС оказать макрофинансовую помощь Молдове.

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В принятом документе также выражается серьезная обеспокоенность последними событиями на территории Приднестровского региона, где произошел ряд инцидентов с безопасностью, которые рассматриваются депутатами Европарламента как опасные акты провокации.

Евродепутаты напомнили, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года вслед за аналогичным шагом украинской стороны.

Как сообщалось ранее, в апреле Кишинев передал ЕС заполненную анкету, показывающую готовность страны стать кандидатом в члены ЕС.

Российский анклав – непризнанное Приднестровье – требует признания

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