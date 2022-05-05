У Європарламенті закликали надати Молдові статус кандидата в ЄС

Молдова перебуває на правильному шляху в проведенні ключових реформ і заслуговує на те, щоб отримати статус кандидата в ЄС “на основі заслуг”.

На тлі війни, яку розв’язала Росія проти України, та загострення ситуації в сепаратистському регіоні Придністров’я Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій схвалює заявку Молдови на членство в Євросоюзі.

Про це повідомили на сайті Європейського парламенту.

В ухваленому документі йдеться, що Молдова перебуває на правильному шляху в проведенні ключових реформ і заслуговує на те, щоб отримати статус кандидата в ЄС “на основі заслуг”.

У резолюції окремо наголошується, що сусідня країна непропорційно постраждала через вторгнення Росії в Україну, прийнявши понад 450 тисяч українських біженців, з яких майже 100 тисяч залишаються в країні. У зв’язку з цим депутати Європарламенту закликають ЄС надати макрофінансову допомогу Молдові.

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В ухваленому документі також висловлюється серйозна стурбованість останніми подіями на території Придністровського регіону, де відбулася низка “інцидентів з безпекою”, які розглядаються депутатами Європарламенту як небезпечні акти провокації.

Євродепутати нагадали, що Молдова подала заявку на вступ до ЄС 3 березня 2022 року слідом за аналогічним кроком української сторони.

Як повідомлялося раніше, у квітні Кишинів передав ЄС заповнену анкету, яка показує готовність країни стати кандидатом у члени ЄС.

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