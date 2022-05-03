До конца недели Украина завершит вторую часть опросника ЕС

Украина планирует представить вторую часть опросника ЕС до конца следующей недели.

До конца текущей недели Украина завершит вторую часть опросника ЕС по соответствию украинского законодательства праву ЕС во всех сферах.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

В июне ожидается ответ со стороны Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

По ее словам, ответы содержат "все предпосылки" для того, чтобы Европейская Комиссия предоставила положительное заключение.

"ЕС не должен ошибиться, принимая решение о предоставлении Украине статуса кандидата, чтобы не повторить ошибку НАТО в 2008 году, когда в Бухаресте Альянс решил, что пока не будет предлагать членство Грузии и Украине. Война доказала прочность Украины не только на поле боя, но и устойчивость ее институтов благодаря реформам. Историческая ошибка уже стала уроком в случае Финляндии и Швеции. Если бы эти страны были вынуждены ждать 15 лет, прежде чем они получат членство НАТО, они получили бы войну на своей территории", — отметила она.

Стефанишина также подчеркнула, что Украина уже доказала свою способность и стремление быть частью европейской семьи, выполнив большинство обязательств по имплементации права ЕС в национальное законодательство в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Вопреки войне, в Украине полностью функционирует правительство, банковский и финансовый сектор.

Напомним, Украина отправила первую часть заполненного опросника, по которому будут оценивать, можно ли ей предоставить статус страны-кандидата в члены ЕС.

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