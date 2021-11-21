В Европе к марту от коронавируса могут умереть еще полмиллиона человек — ВОЗ

В Европе к марту от коронавируса могут умереть еще полмиллиона человек — ВОЗ

По данным ВОЗ, COVID-19 сейчас является основной причиной смертности в европейском регионе.

В Европе до марта от осложнений COVID-19 могут умереть еще 500 тысяч человек, если в регионе не предпримут немедленных мер.

Соответствующий прогноз озвучил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге, сообщает BBC.

Эксперт выразил обеспокоенность ВОЗ распространением коронавируса в европейском регионе и заявил, что усиление контроля за ношением масок может помочь.

По словам Клюге, стремительное распространение COVID-19 обусловлено приближающимися холодами, недостаточным охватом вакцинацией и региональным преимуществом более заразного штамма коронавируса "Дельта".

"COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", — резюмировал региональный директор ВОЗ.

Он призвал к усилению вакцинации, а также к реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения.

Клюге также указал, что считает COVID-сертификаты "не ограничением свободы, а скорее инструментом сохранения нашей индивидуальной свободы".

Как сообщалось, Европа остается единственным регионом в мире, в котором наблюдается увеличение количества COVID-смертей. Так, за последнюю неделю смертность от коронавируса в европейском регионе выросла на 5%.

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