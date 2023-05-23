В Европе массово отменяют авиарейсы: какие причины

Извержение вулкана Этна и забастовки работников повлекли за собой массовую отмену рейсов в Европе.

В Европе тысячи авиакомпаний отменяют рейсы из-за извержения вулкана Этна в Италии, из-за которого Сицилию накрыл дождь из пепла, а ближайший аэропорт закрылся.

Об этом сообщает сайт SchengenVisaInfo.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, пепел упал на Катанию – самый большой город в регионе.

Многие рейсы, вылетавшие из аэропорта Катания, которые должны были прибыть вчера, были отменены или перенаправлены в аэропорт Комизо. Часть рейсов была выполнена утром, а большинство – перенесено.

Кроме извержения вулкана, Италия имеет дело со смертельным наводнением в северном регионе Эмилия-Романья, в результате которых погибли 15 человек и 36 000 были эвакуированы.

В то время как Италия столкнулась с природными катаклизмами, другие страны имеют дело с забастовками, препятствующими авиасообщению и полетам, влияющим на тысячи пассажиров.

Недавно пилоты Air Europa, третьей по величине испанской авиакомпании, объявили несколько страйков, которые состоятся в ближайшие дни. Эти забастовки прошли после того, как Министерство транспорта объявило о выполнении закона, обязывающего персонал авиакомпании выполнять по меньшей мере 90%, независимо от того, бастуют ли они.

По мнению испанских профсоюзов, этот закон нарушает право работников на забастовку. Кроме того, пилоты Air Europa жалуются, что, несмотря на то, что цены на билеты выросли на 54%, их зарплата осталась на том же уровне, что говорит о том, что только руководители авиакомпаний получают выгоду от увеличения дохода.

С другой стороны, инспекторы Службы по делам иностранцев и пограничных служб (SEF) объявили забастовку, препятствуя полетам прибывающих и вылетающих из аэропорта Лиссабона (Португалия — ред.). В то время как в других странах забастовки продолжаются дольше, забастовки в Португалии запланированы преимущественно на выходные и на более короткие периоды времени, с 5 до 10 утра.

Хотя во Франции взяли паузу в протестах против реформы пенсионного возраста, но ожидается, что в следующем месяце, особенно в июне, пройдут новые протесты. Которые неизбежно повлияют на туристический сектор, поскольку это начало летнего сезона, когда увеличивается поток туристов в страны на отдых.

Напомним, в Мексике активизировался вулкан Попокатепетль – миллионы людей призвали готовиться к эвакуации (видео).

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