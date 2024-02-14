В Германии снова напали на украинского подростка

Свидетели происшествия говорят, что нападающий мог быть поляком.

В Германии неизвестный совершил нападение на украинского 15-летнего подростка вблизи города Дюссельдорф.

Местная полиция сообщила, что украинец в результате нападения получил массированные травмы головы, но угрозы его жизни нет, информирует DW.

В сообщении указывается, что нападение произошло 10 февраля вечером, когда украинский парень находился в турецком ресторане.

Между украинцем и неизвестным мужчиной произошла ссора из-за ксенофобских высказываний мужчины. Затем мужчина ударил подростка предметом и скрылся.

В полиции сообщили, что пока нападавший не был задержан, он объявлен в розыск. Свидетели происшествия говорят, что нападающий мог быть поляком.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста.

Кроме того, мы ранее информировали, что МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Полиция уже задержала нападающего.

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