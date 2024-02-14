У Німеччині знову напали на українського підлітка

Свідки події кажуть, що нападник міг бути поляком.

У Німеччині невідомий здійснив напад на українського 15-річного підлітка поблизу міста Дюссельдорф.

Місцева поліція повідомила, що українець внаслідок нападу дістав масованих травм голови, але загрози його життю немає, інформує DW.

У повідомленні вказується, що напад стався 10 лютого ввечері, коли український юнак перебував у турецькому ресторані.

Між українцем та невідомим чоловіком сталася сварка, через ксенофобські висловлювання чоловіка. Потім чоловік вдарив підлітка предметом та втік.

У поліції повідомили, що поки що нападник не був затриманий, його оголошено у розшук. Свідки події кажуть, що нападник міг бути поляком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині невідомі зарізали 17-річного українського баскетболіста.

Крім того, ми раніше інформували, що МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Поліція вже затримала нападника.

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