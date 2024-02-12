Убийца украинского баскетболиста в Германии задержан — МИД

Другому пострадавшему украинцу предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние гражданина стабильное.
МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Полиция уже задержала нападающего.
Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.
Николенко сообщил, что министерство взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.
Генконсульство Украины в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.
По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия.
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"Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", – сообщил Николенко.
Напомним, Федерация баскетбола Киева сообщила, что 10 февраля в Германии был убит 17-летний Владимир Ермаков – игрок баскетбольной сборной Украины. В результате нападения пострадал и друг погибшего Артем Козаченко, который вместе с Ермаковым выступал за молодежную баскетбольную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.
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