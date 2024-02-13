Сейвы Лунина помогли "Реалу" одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина обыграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Ред Булл Арене" в Лейпциге завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече был забит в начале второго тайма. На 48-й минуте Браим Диас получил мяч от Дани Карвахаля на правом фланге штрафной и красиво пробил в дальний угол.

"Быки" создали немало моментов, чтобы отыграться, однако в воротах "Королевского клуба" уверенно действовал Лунин. Сейвы Андрея позволили команда Карло Анчелотти удержать минимальную победу.

Добавим, что в самом начале игры мяч все же побывал в воротах Лунина, но гол Беньямина Шешко после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

В общей сложности Лунин на протяжении игры против немецкой команды совершил 9 сейвов.

Обзор матча "РБ Лейпциг" – "Реал" Мадрид

Отметим, что для Лунина это был 17-й поединок за "сливочных" во всех турнирах в этом сезоне. Суммарно украинец пропустил 13 голов и восемь матчей отыграл "на ноль".

Ответный матч между клубами состоится 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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