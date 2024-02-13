Потап и Настя Каменских показались вместе в Колумбии и признались, почему улетели туда

Украинский рэпер и продюсер Потап и певица Настя Каменских улетели в Латинскую Америку.

Так, знаменитости в своих фотоблогах поделились фото, сделанными возле студии звукозаписи в Колумбии. Правда, на снимках пара позирует отдельно друг от друга. На обоих изображениях с разных ракурсов виднеется только одинаковое название студии.

К слову, супруги рассказали, что они планируют развивать свою музыкальную карьеру, поэтому отправились "искать новые звучания" в солнечную Колумбию.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Искать новые звучания, обмениваться опытом и творить музыку, в которой объединяются мои украинские корни с латиноамериканскими ритмами - это то, к чему я стремлюсь в своем творчестве сейчас. Так, в поисках интересного звучания добрались до Колумбии, чтобы поработать с новыми невероятными сонгратейрами на студиях, где записывают свои песни всемирно известные латиноамериканские исполнители. Я наполнена благодарностью и в большом предвкушении", - написала Каменских.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

В свою очередь, Потап также поделился впечатлениями от рабочей поездки. В частности, отметил, что "работает с лучшими в лучших местах".

"Колумбия – страна, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, настоящие лидеры мировой музыкальной индустрии. И как продюсер, у меня есть чрезвычайная возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", - добавил рэпер.

Напомним, недавно рэпер Потап озадачил своей публикацией в соцсетях, где просит прощения. Поклонники сразу предположили, что слова были посвящены именно его жене Насте Каменских.

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