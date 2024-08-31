В Германии женщина устроила резню в автобусе

Подробностей о мотивах нападения нет.

В немецком городе Зиген 32-летняя женщина напала с ножом на пассажиров автобуса, ранив пятерых человек.

Об этом пишет издание siegener-zeitung.de

По предварительным данным, трое пострадавших получили серьезные ранения.

Автобус, в котором находились более 40 пассажиров, двигался по специальному маршруту — вез гостей на праздник к 800-летнему юбилею города Зиген.

Водитель автобуса оперативно отреагировал на ситуацию, остановил транспортное средство и открыл все двери, поэтому пассажиры смогли быстро покинуть транспорт. В автобусе во время нападения находились дети.

После задержания злоумышленницы полиция заявила об отсутствии дальнейшей опасности, добавив, что подозрений в террористической почве нет.

Напомним, в Германии мужчина устроил смертельную резню на фестивале.

А в немецком городе Гамбург 32-летний мужчина напал с ножом на двух человек. В результате инцидента они погибли.

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