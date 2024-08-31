У Німеччині жінка влаштувала різанину в автобусі

Подробиць про мотиви нападу немає.

У німецькому місті Зіген 32-річна жінка напала з ножем на пасажирів автобуса, поранивши п'ятьох людей.

Про це пише видання siegener-zeitung.de

За попередніми даними, троє постраждалих дістали серйозні поранення.

Автобус, у якому перебувало понад 40 пасажирів, рухався спеціальним маршрутом — віз гостей на свято до 800-річного ювілею міста Зіген.

Водій автобуса оперативно відреагував на ситуацію, зупинив транспортний засіб і відчинив усі двері, тому пасажири змогли швидко залишити траспортн. В автобусі під час нападу перебували також діти.

Після затримання зловмисниці поліція заявила про відсутність подальшої небезпеки, додавши, що підозр у терористичному підґрунті немає.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік влаштував смертельну різанину на фестивалі.

А у німецькому місті Гамбург 32-річний чоловік напав з ножем на двох людей. Внаслідок інциденту вони загинули.

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