В Грузии во время акции протеста задержали трех сторонников Саакашвили

В Грузии во время акции протеста задержали трех сторонников Саакашвили

Несколько десятков протестующих устроили шествие.

В Тбилиси правоохранители задержали трех участников протестной акции в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которая состоялась 16 октября у бизнес-центра основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Как сообщает портал "Новости-Грузия", несколько десятков протестующих устроили шествие к резиденции Иванишвили на горе Тамбора. Они держали баннер с надписью "Свободу третьему президенту" и скандировали "Миша!"

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В бизнес-центр взыскали большое количество полиции. Ситуация обострилась после того, как протестующие попытались наклеить на стены здания наклейки с надписями в поддержку Саакашвили. Представители новой платформы обещают, что будут проводить акции протеста каждый день.

Накануне тысячи людей требовали освободить из-за решетки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. По данным оппозиции, на улицы вышли около 50 тысяч человек. Акция началась сразу, как гендиректор местного оппозиционного канала и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором тот призывал людей к примирению и объединению.

Напомним, 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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