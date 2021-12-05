В Индии по ошибке расстреляли более 10 мирных жителей: что произошло

В Индии по ошибке расстреляли более 10 мирных жителей: что произошло

Специальная следственная группа высокого уровня расследует инцидент.

На северо-востоке Индии в штате Нагаленд, по меньшей мере, 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности погибли во время операции военных. Людей по ошибке приняли за повстанцев.

Об этом сообщает телеканал NDTV в воскресенье, 5 декабря.

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Известно, что силовики спланировали операцию по борьбе с местными повстанцами. Однако повстанцами были приняты жители ближайшего села Оттинг. В результате военные расстреляли несколько мирных людей.

Другие жители села, которые увидели это, напали на военных и сожгли автомобили. По словам источников в полиции, сотрудникам спецслужб пришлось стрелять в толпу с целью самозащиты.

В результате несколько мирных жителей были убиты. Погиб также один военный.

Глава МВД Индии Амит Шах в Twitter выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, комиссия штата проведет тщательное расследование "неприятного инцидента".

"Печаюсь в связи с ужасным инцидентом в Оттинге. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Комиссия высокого уровня, начатая правительством штата, тщательно расследует этот инцидент, чтобы гарантировать справедливость семьям погибших", — написал он.

Напомним, в Мозамбике исламистские боевики убили 50 человек. Им отрубили головы, а их тела изрубили и разбросали на лесной лужайке.