В Індії помилково розстріляли понад 10 мирних жителів: що сталося

В Індії помилково розстріляли понад 10 мирних жителів: що сталося

Спеціальна слідча група високого рівня розслідує інцидент.

На північному сході Індії в штаті Нагаленд щонайменше 13 мирних жителів та один представник сил безпеки загинули під час операції військових. Людей помилково прийняли за повстанців.

Про це повідомляє телеканал NDTV у неділю, 5 грудня.

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Відомо, що силовики спланували операцію боротьби з місцевими повстанцями. Проте за повстанців було прийнято мешканців найближчого села Отінг. Внаслідок цього військові розстріляли кілька мирних людей.

Інші жителі села, які побачили це, напали на військових та спалили їхні автомобілі. За словами джерел у поліції, співробітникам спецслужб довелося стріляти у натовп з метою самозахисту.

У результаті кілька мирних жителів було вбито. Загинув також один військовий.

Голова МВС Індії Аміт Шах у Twitter висловив співчуття сім'ям загиблих. За його словами, комісія штату проведе ретельне розслідування "неприємного інциденту".

"Сумую у зв'язку з жахливим інцидентом в Отінгу. Висловлюю найглибші співчуття сім'ям загиблих. Комісія високого рівня, започаткована урядом штату, ретельно розслідує цей інцидент, щоб гарантувати справедливість сім'ям загиблих", - написав він.

Нагадаємо, у Мозамбіку ісламістські бойовики вбили 50 людей. Їм відрубали голови, а їхні тіла порубали і розкидали на лісовій галявині.