В Испании после нападения на пенсионера вспыхнули антимигрантские протесты: / © Getty Images

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В городе Торре-Пачеко, расположенном в испанской провинции Мурсия, произошло резонансное нападение на 70-летнего местного пенсионера по имени Доминго. Инцидент привел к масштабным беспорядкам, волнам антимигрантских протестов и росту напряжения среди жителей.

Об этом сообщают RTVE и EFE .

Нападение произошло около шести часов утра, когда Доминго совершал привычную прогулку. По словам потерпевшего, группа молодых людей, которых он заметил на расстоянии, внезапно напала на него без предупреждения. Один из нападавших ударил мужчину по лицу, после чего его повалили на землю и били ногами несколько человек. Интересно, что нападавшие не пытались его ограбить, хотя и проверили карманы, не забрали даже часы.

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На юго-востоке Испании вспыхнули протесты / © Getty Images

Это событие возмутило жителей, а в социальных сетях распространились ксенофобские призывы.

Следователи связывают это нападение с очередным опасным «вирусным челленджем», призывающим молодежь снимать нападения на беззащитных людей для распространения в соцсетях. Guardia Civil и местная полиция уже занимаются идентификацией злоумышленников.

Мэр города Педро Анхель Рокка пообещал усилить меры безопасности: установить дополнительные камеры наблюдения и увеличить количество патрулей в районе.

Чтобы осудить нападение на Доминго, городской совет 11 июля инициировал мирную демонстрацию, но он перерос в антииммигрантские беспорядки.

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В течение выходных продолжались стычки между ультраправыми и представителями марокканского сообщества.

В испанском городе Торре-Пачеко две ночи подряд продолжаются беспорядки / © Getty Images

В ночь на 4 июля в результате беспорядков пострадали пять человек, а один человек был задержан за попытку нападения на офицеров Гражданской гвардии. Утром можно было увидеть разбитые автомобили и следы крови.

Испанская ежедневная газета El Mundo написала, что «ультраправые использовали нападение на пожилого мужчину, чтобы связать иммиграцию с преступностью и насилием, обвинив правительство в отсутствии безопасности на улицах».

Ситуация в Торре-Пачеко остается напряженной. Полиция пока не задержала подозреваемых в нападении на Доминго, однако город уже стал эпицентром острых дискуссий о миграции, безопасности и противостоянии радикальных настроений.

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