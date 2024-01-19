В ISW проанализировали глушение GPS в Польше и странах Балтии

В Польше были сбои в сигнале GPS. Такие же проблемы фиксировались в Финляндии и Эстонии.

В Польше и в Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Скорее всего, это результат работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, польская радиостанция Radio Zet процитировала данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM за 16 января, что демонстрируют беспрецедентно высокий уровень глушения GPS в северной и восточной Польше, в частности в Варшаве и на юге города Лодзь.

Такие же высокие уровни помех GPS фиксировались в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польши в период между 25-27 декабря 2023 года и 10 января 2024 года.

Польские СМИ предполагают, что сбои в декабре 2023 года могли быть связаны с неизвестными военными учениями НАТО в Балтийском регионе или с недавними российскими испытаниями РЭБ в Калининградской области.

Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) возбудила дело по фактам препятствий 12 января в контексте учений РЭБ Балтийского флота России. А шведский подполковник Йоаким Паасикиви 6 января заявил, что, по его мнению, недавние помехи GPS являются результатом "деятельности российского влияния или так называемой гибридной войны". По его словам, Россия ранее уже вмешивалась в сигналы GPS в северной Европе, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать обучение НАТО.

Между тем, российские СМИ сообщали, что с середины декабря 2023 года подразделения Балтийского флота России проводили тренировки с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области. Некоторые источники связали их с этими препятствиями.

Аналитики ISW пока не могут самостоятельно проверить причину высокого уровня помех GPS. Однако отмечают, что заслуживает внимания предположение, что российские средства РЭС в Калининградской области способны столь существенно влиять на Польшу и Балтийский регион.

Что такое РЭБ: особенности и назначение

Радиоэлектронная борьба – это разновидность вооруженной борьбы, которая осуществляет радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления врага для усложнения его работы и передачи данных. РЭБ является видом боевого обеспечения.

То есть РЭБ – совокупность согласованных действий военных сил по защите собственных РЭС и систем управления войсками и оружием от применяемой противником радиоэлектронной разведки и ведения контррадиоэлектронного противодействия.

А также помогает получать информацию о местонахождении радиоэлектронных средств (РЕЗ), системах управления войсками и оружии противника.

Основная цель РЭБ: дезорганизация управления войсками врага, снижение эффективности его радиоэлектронной разведки и использование оружия и боевой техники, а также обеспечение устойчивости работы собственных систем и средств управления войсками.

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