В Канаде автобус врезался в здание детсада: двое детей погибли, шестеро — ранены

В среду, 8 февраля, в канадском городе Лаваль автобус врезался в здание детского сада.

Об этом сообщает Canadian Broadcasting Corp (CBC).

Причины и обстоятельства инцидента пока не известны, но водителя задержала полиция. 51-летнему работнику службы общественного транспорта муниципалитета Лаваль выдвинули подозрение в убийстве и неосторожном вождении.

Два ребенка mountain and multiple injured after city bus crashes in Laval daycare pic.twitter.com/fmFQwtCSb5 — MtlFlexTV (@mtlflextv) February 8, 2023

Двое детей в результате этого случая погибли, один из них — на месте происшествия. Еще 12 человек получили ранения, среди которых шесть детей, находящихся в больнице. Одного взрослого также доставили в больницу в шоке.

В общей сложности этот детсад посещает около 80 детей в возрасте до пяти лет.

Лаваль расположен примерно в 30 км северо-западнее Монреаля, в Квебеке, второй по численности населения провинции Канады.

Напомним, ранее на юго-западе Пакистана пассажирский автобус, полный людей, упал с моста и загорелся. По предварительной информации, в аварии погиб 41 человек. В тот же день по меньшей мере 10 детей утонули после того, как экскурсионная лодка опрокинулась на озере.

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