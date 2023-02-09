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В Канаде автобус врезался в здание детсада: двое детей погибли, шестеро — ранены

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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287
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В Канаде автобус врезался в здание детсада: двое детей погибли, шестеро — ранены

Фото: соцмережі

51-летнему работнику службы общественного транспорта выдвинули подозрение в убийстве.

В среду, 8 февраля, в канадском городе Лаваль автобус врезался в здание детского сада.

Об этом сообщает Canadian Broadcasting Corp (CBC).

Причины и обстоятельства инцидента пока не известны, но водителя задержала полиция. 51-летнему работнику службы общественного транспорта муниципалитета Лаваль выдвинули подозрение в убийстве и неосторожном вождении.

Двое детей в результате этого случая погибли, один из них — на месте происшествия. Еще 12 человек получили ранения, среди которых шесть детей, находящихся в больнице. Одного взрослого также доставили в больницу в шоке.

В общей сложности этот детсад посещает около 80 детей в возрасте до пяти лет.

Лаваль расположен примерно в 30 км северо-западнее Монреаля, в Квебеке, второй по численности населения провинции Канады.

Напомним, ранее на юго-западе Пакистана пассажирский автобус, полный людей, упал с моста и загорелся. По предварительной информации, в аварии погиб 41 человек. В тот же день по меньшей мере 10 детей утонули после того, как экскурсионная лодка опрокинулась на озере.

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Дата публикации
Просмотры
287
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