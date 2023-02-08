Путин неожиданно ночью созвал Совбез РФ: темы обсуждения впечатляют

Приоритетными темами оперативного совещания в Кремле стали повышение пожарной безопасности и снижение рисков паводков.

Поздним вечером в среду, 8 февраля, российский президент Владимир Путин решил собрать совещание с постоянными членами Совбеза. Официально главными темами совещания называют повышение пожарной безопасности и снижение рисков паводков.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Открывая совещание, кремлевский диктатор объявил, что на совещании будут рассмотрены два вопроса.

"Один связан с развитием инфраструктуры. Но это второй вопрос. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", — объявил Путин.

Где именно в России "подгорает" или в каких регионах ожидаются наводнения, в сообщении не уточняют.

Как известно из данных сайта мониторинга погоды ventusky.com, на всей территории РФ удерживается морозная погода и потепление не предполагается. Очевидно, речь идет не о стихийных явлениях.

Напомним, с 2022 года в России участились пожары на критических объектах, в частности – на нефтеперерабатывающих заводах.

В ноябре и декабре 2022 г. возникали возгорания на территории "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области. Во второй раз пожар сопровождал взрыв.

Во вторник, 7 февраля, в городе Кстово Нижегородской области России произошел большой пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании "Лукойл". На следующий день в Новошахтинске Ростовской области возгорание произошло на заводе "Ресурс", специализирующемся на переработке нефтепродуктов.

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