Путін несподівано вночі скликав Радбез РФ: теми обговорення вражають

Пріоритетними темами оперативної наради у Кремлі стало підвищення пожежної безпеки та зниження ризиків паводків.

Пізно увечері в середу, 8 лютого, російський президент Володимир Путін вирішив зібрати нараду з постійними членами Ради безпеки. Офіційно головними темами наради називають підвищення пожежної безпеки та зниження ризиків паводків.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Відкриваючи нараду, кремлівський диктатор оголосив, що на нараді буде розгялнуто два питання.

"Одне пов'язане з розвитком інфраструктури. Але це друге питання. А перше стосується заходів щодо підвищення пожежної безпеки та зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у паводковий період", - оголосив Путін.

Де саме у Росії "підгорає" чи в яких регіонах очікуються повені, у повідомленні не уточнюють.

Як відомо із даних сайту моніторингу погоди ventusky.com, на всій території РФ утримується морозна погода і потепління не передбачається. Тож очевидно, мова йде не про стихійні явища.

Нагадаємо, від 2022 року у Росії почастішали пожежі на критичних об'єктах, зокрема, – на нафтопереробних заводах.

У листопаді та грудні 2022 року виникали загорання на території "Ангарської нафтохімічної компанії" в Іркутській області. Вдруге пожежу супроводжував вибух.

У вівторок, 7 лютого, у місті Кстово Нижегородської області Росії сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл". Наступного дня у Новошахтинську Ростовської області загорання сталося на заводі "Ресурс", який спеціалізується на переробці нафтопродуктів.

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