В Казахстане племянника экс-президента Назарбаева арестовали на 6 лет

Влиятельного ранее казахстанского бизнесмена Кайрата Сатибалды суд отправил за решетку из-за растраты в особо крупном размере

В понедельник, 26 сентября, суд в Астане определил наказание для известного казахстанского бизнесмена Кайрата Сатибалды, являющегося племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает "Радио Азаттик".

Он считался одним из самых влиятельных бизнесменов в Казахстане, пока его дядя был главой государства.

В марте 2022 года Сатибалды арестовали, обвинив в растрате денег крупнейшего национального телекоммуникационного оператора "Казахтелеком" и компании Центр транспортного сервиса.

В ходе досудебного расследования фигуранты дела вернули государству более $500 млн, но племяннику Назарбаева это не помогло.

Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Сатибалды будет отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Кроме того, президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву внесено предложение о лишении племянника Назарбаева звания генерал-майора органов нацбезопасности, а также орденов "Курмет" и "Парасат".

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон об изменении названия столицы Нур-Султан на Астану.

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