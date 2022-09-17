Казахстан официально переименовал столицу в Астану: какая причина

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон об изменении названия столицы Нур-Султан на Астану.

С соответствующей инициативой ранее выступила депутатская группа "Жана Казахстан", мол, называть город именем человека при его жизни – это неправильно.

Об этом идет речь на сайте президента Республики Казахстан.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

В то же время в заявлении депутатская группа "Жана Казахстан" говорится, что народ Казахстана не принял новое название столицы, поэтому было решено вернуть старое название.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана", – говорится в заявлении группы.

Таким образом, в Казахстане была официально переименована столица Нур-Султан и возвращено название Астана. Предыдущее название столицы "прожило" всего три года — в 2019 году именно Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

Напомним, 16 сентября депутаты мажилиса и сената Казахстана приняли поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается название Астана, а также закрепляется одноразовый семилетний срок президента.

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