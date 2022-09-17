Казахстан офіційно перейменував столицю на Астану: яка причина

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про зміну назви столиці Нур-Султан на Астану.

З відповідною ініціативою раніше виступила депутатська група "Жана Казахстан", мовляв, називати місто ім’ям людини при її житті - це неправильно.

Про це йдеться на сайті президента Республіки Казахстан.

"Главою держави підписано Закон Республіки Казахстан "Про внесення змін та доповнення до Конституції Республіки Казахстан", - йдеться у повідомленні.

Водночас у заяві депутатська група "Жана Казахстан" йдеться про те, що народ Казахстану не прийняв нову назву столиці, тому було вирішено повернути стару назву.

"Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - Астана", – йдеться у заяві групи.

Таким чином в Казахстані було офіційно перейменовано столицю Нур-Султан та повернено назву Астана. Попередня назва столиці "прожила" всього три роки - у 2019 році саме Токаєв запропонував перейменувати Астану в Нур-Султан.

Нагадаємо, 16 вересня депутати мажилісу та сенату Казахстану ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столиці республіки повертається назва Астана, а також закріплюється одноразовий семирічний термін президента.

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