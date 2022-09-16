Столицю Казахстану знову перейменують на Астану

Депутати мажилісу та сенату Казахстану ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столиці республіки повертається назва Астана, а також закріплюється одноразовий семирічний термін президента.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на позаплановому засіданні обох палат казахського парламенту, повідомляє "Радіо Азаттик".

Зокрема, поправки, за які сьогодні проголосували депутати, передбачають перейменування столиці з Нур-Султана назад на Астану.

Також поправки стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного суду до 8 років без повторного призначення.

На початку вересня з ініціативою повернути столиці країни колишню назву виступили депутати від партії "Аманат". Також депутати запропонували до виборів президента встановити для глави держави одноразовий семирічний термін повноважень. Ця пропозиція прозвучала після того, як президент Касим-Жомарт Токаєв виступив з ініціативою провести цього року дострокові президентські вибори та встановити для президента одноразовий семирічний термін.

Незалежні політологи вважають, що семирічний термін створює ризик, що президент буде захоплений посиленням своїх позицій в економіці та забезпеченням особистої безпеки, що суперечить демократичним перетворенням.

Нагадаємо, Казахстан перевів торгівлю з Росією під контроль США, щоб уникнути санкцій.

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