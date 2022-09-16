Столицу Казахстана снова переименуют в Астану

Депутаты мажилиса и сената Казахстана приняли поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается название Астана, а также закрепляется одноразовый семилетний срок президента.

Такое решение было принято на внеплановом заседании обеих палат казахского парламента, сообщает "Радио Азаттик".

В частности, поправки, за которые сегодня проголосовали депутаты, предполагают переименование столицы из Нур-Султана обратно в Астану.

Также поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного суда до 8 лет без назначения.

В начале сентября с инициативой вернуть столице страны прежнее название выступили депутаты от партии "Аманат". Также депутаты предложили до выборов президента установить для главы государства одноразовый семилетний срок полномочий. Это предложение прозвучало после того, как президент Касим-Жомарт Токаев выступил с инициативой провести досрочные президентские выборы в этом году и установить для президента одноразовый семилетний срок.

Независимые политологи считают, что семилетний срок создает риск, что президент будет увлечен усилением своих позиций в экономике и обеспечением личной безопасности, что противоречит демократическим преобразованиям.

Напомним, Казахстан перевел торговлю с Россией под контроль США во избежание санкций.

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