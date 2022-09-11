Учені відкрили новий вид динозаврів (відео)

Скелет, який близько 100 років зберігався в німецькому музеї, належить раніше невідомому виду динозаврів, якому тільки зараз дали назву.

Про дослідження повідомив сайт Тюбінгенського університету.

Учені знайшли кістки динозавра під час розкопок у Троссінгені на південному заході Німеччини ще 1922 року та відправили до музею при Тюбінгенському університеті.

Тоді палеонтологи вирішили, що рештки належать платеозавру — травоїдному динозавру з довгою шиєю та чіпкими передніми лапами, який жив близько 204-214 млн років тому (тріасовий період).

Нещодавно співробітники університету провели повторне дослідження та з'ясували, що насправді в музеї весь цей час зберігався скелет невідомого виду, який назвали тюбінгозавром.

Тюбінгозавр жив приблизно від 203 до 211 мільйонів років тому в регіоні під назвою Швабський Альб і був схожий на зауроподів.

Гарний стан кісток і осадові породи свідчать про те, що знайдений динозавр мільйони років тому потонув у болоті. Кістки на лівій стороні тіла, швидше за все, ще кілька років перебували на поверхні, а тому не збереглися. Окремі частини скелета Tuebingosaurus maierfritzorum, які досі зберігалися окремо, тепер возз'єднані та виставлені у двох великих вітринах музею.

Раніше стала відомо, що під час археологічних розкопок у канадському Провінційному парку Дайносор дослідники виявили на схилі гори скам'янілість, яка є рідкісним повним скелетом динозавра.

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