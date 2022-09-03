Вчені знайшли найдревнішого динозавра в Африці

Вчені виявили в Зімбабве рештки динозавра, який жив понад 230 мільйонів років тому.

Mbiresaurus raathi був метр заввишки, бігав на двох ногах і мав довгу шию та зуби із зазубринами.

Про це пише Бі-бі-сі.

Скелет знайшли під час двох експедицій.

"Коли ми говоримо про еволюцію ранніх динозаврів, скам'янілості тріасового періоду трапляються рідко", - сказав Дарлінгтон Муньїква, заступник директора Національних музеїв і пам'яток Зімбабве, який брав участь в експедиціях.

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Він сказав, що скам'янілості тієї епохи, яка завершилася понад 200 мільйонів років тому, були знайдені в Південній Америці, Індії, а тепер і в Зімбабве.

Очікується, що знахідка проллє більше світла на еволюцію та міграцію ранніх динозаврів.

Вчені Зімбабве десятиліттями знали про інші скам'янілості в цьому районі. Як каже Муньїква, у цьому регіонів є багато місць, які потребують подальшого дослідження, але для цього треба фінансування.

"Знахідка свідчить про те, що динозаври не жили по всій планеті й не керували світом із самого початку", - сказав Крістофер Гріффін, інший дослідник, який брав участь в експедиції.

Він додав, що скелет є "найдревнішим динозавром, коли-небудь знайденим в Африці".

Раніше стало відомо, що у Португалії чоловік виявив на задньому дворі свого будинку рештки величезного динозавра, які тепер досліджують учені.

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