Вчені знайшли найдревнішого динозавра в Африці

Вчені виявили в Зімбабве рештки динозавра, який жив понад 230 мільйонів років тому.
Mbiresaurus raathi був метр заввишки, бігав на двох ногах і мав довгу шию та зуби із зазубринами.
Про це пише Бі-бі-сі.
Скелет знайшли під час двох експедицій.
"Коли ми говоримо про еволюцію ранніх динозаврів, скам'янілості тріасового періоду трапляються рідко", - сказав Дарлінгтон Муньїква, заступник директора Національних музеїв і пам'яток Зімбабве, який брав участь в експедиціях.
Він сказав, що скам'янілості тієї епохи, яка завершилася понад 200 мільйонів років тому, були знайдені в Південній Америці, Індії, а тепер і в Зімбабве.
Очікується, що знахідка проллє більше світла на еволюцію та міграцію ранніх динозаврів.
Вчені Зімбабве десятиліттями знали про інші скам'янілості в цьому районі. Як каже Муньїква, у цьому регіонів є багато місць, які потребують подальшого дослідження, але для цього треба фінансування.
"Знахідка свідчить про те, що динозаври не жили по всій планеті й не керували світом із самого початку", - сказав Крістофер Гріффін, інший дослідник, який брав участь в експедиції.
Він додав, що скелет є "найдревнішим динозавром, коли-небудь знайденим в Африці".
Раніше стало відомо, що у Португалії чоловік виявив на задньому дворі свого будинку рештки величезного динозавра, які тепер досліджують учені.
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