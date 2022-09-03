Ученые нашли древнейшего динозавра в Африке

Ученые обнаружили в Зимбабве остатки динозавра, жившего более 230 миллионов лет назад.

Mbiresaurus raathi был метр высотой, бегал на двух лапах и имел длинную шею и зубы с зазубринами.

Об этом пишет Би-би-си.

Скелет был обнаружен во время двух экспедиций.

"Когда мы говорим об эволюции ранних динозавров, окаменелости триасового периода случаются редко", — сказал Дарлингтон Муньиква, заместитель директора Национальных музеев и достопримечательностей Зимбабве, участвовавший в экспедициях.

Также читайте Легкий и маленький: в Аргентине открыли неизвестного бронированного динозавра

Он сказал, что окаменелости той эпохи, завершившейся более 200 миллионов лет назад, были найдены в Южной Америке, Индии, а теперь и в Зимбабве.

Ожидается, что находка прольет больше света на эволюцию и миграцию ранних динозавров.

Ученые Зимбабве десятилетиями знали о других окаменелостях в этом районе. Как говорит Муньиква, в этом регионе есть много мест, которые нуждаются в дальнейшем исследовании, но для этого нужно финансирование.

"Находка свидетельствует о том, что динозавры не жили по всей планете и не управляли миром с самого начала", — сказал Кристофер Гриффин, другой участвовавший в экспедиции исследователь.

Он добавил, что скелет является "самым древним динозавром, когда-либо найденным в Африке".

Ранее стало известно, что в Португалии мужчина обнаружил на заднем дворе своего дома остатки огромного динозавра, исследуемых теперь учеными.

Новости мира: китайские археологи нашли кусок позвоночника динозавра

Читайте также: