Ученые нашли древнейшего динозавра в Африке

Ученые обнаружили в Зимбабве остатки динозавра, жившего более 230 миллионов лет назад.
Mbiresaurus raathi был метр высотой, бегал на двух лапах и имел длинную шею и зубы с зазубринами.
Об этом пишет Би-би-си.
Скелет был обнаружен во время двух экспедиций.
"Когда мы говорим об эволюции ранних динозавров, окаменелости триасового периода случаются редко", — сказал Дарлингтон Муньиква, заместитель директора Национальных музеев и достопримечательностей Зимбабве, участвовавший в экспедициях.
Он сказал, что окаменелости той эпохи, завершившейся более 200 миллионов лет назад, были найдены в Южной Америке, Индии, а теперь и в Зимбабве.
Ожидается, что находка прольет больше света на эволюцию и миграцию ранних динозавров.
Ученые Зимбабве десятилетиями знали о других окаменелостях в этом районе. Как говорит Муньиква, в этом регионе есть много мест, которые нуждаются в дальнейшем исследовании, но для этого нужно финансирование.
"Находка свидетельствует о том, что динозавры не жили по всей планете и не управляли миром с самого начала", — сказал Кристофер Гриффин, другой участвовавший в экспедиции исследователь.
Он добавил, что скелет является "самым древним динозавром, когда-либо найденным в Африке".
Ранее стало известно, что в Португалии мужчина обнаружил на заднем дворе своего дома остатки огромного динозавра, исследуемых теперь учеными.
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