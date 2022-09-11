Ученые открыли новый вид динозавров (видео)

Скелет, около 100 лет хранившийся в немецком музее, принадлежит ранее неизвестному виду динозавров, которому только сейчас дали название.

Об исследовании сообщил сайт Тюбингенского университета.

Ученые обнаружили кости динозавра во время раскопок в Троссингене на юго-западе Германии еще в 1922 году и отправили в музей при Тюбингенском университете.

Тогда палеонтологи решили, что остатки принадлежат платеозавру — травоядному динозавру с длинной шеей и цепкими передними лапами, который жил около 204-214 млн лет назад (триасовый период).

Недавно сотрудники университета провели повторное исследование и выяснили, что в музее все это время хранился скелет неизвестного вида, который назвали тюбингозавром.

Тюбингозавр жил примерно с 203 до 211 миллионов лет назад в регионе под названием Швабский Альб и походил на зауроподы.

Хорошее состояние костей и осадочные породы свидетельствуют о том, что найденный динозавр миллионы лет назад утонул в болоте. Кости на левой стороне тела, скорее всего, еще несколько лет находились на поверхности, а потому не сохранились. Отдельные части скелета Tuebingosaurus maierfritzorum, до сих пор хранившиеся отдельно, теперь воссоединены и выставлены в двух больших витринах музея.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок в канадском Провинциальном парке Дайносор исследователи обнаружили на склоне горы окаменелость, редкий полный скелет динозавра.

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