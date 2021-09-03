В Колумбии двое преступников ворвались в ресторан и ограбили посетителей

Злоумышленники ищут.
В столице Колумбии Боготе двое вооруженных до зубов преступников ворвались в ресторан, где ограбили посетителей.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.
Угрожая пистолетами, они забирали у посетителей и персонала кошельки, мобильные телефоны и украшения. От камер видеонаблюдения грабители скрыли свои лица благодаря мотоциклетным шлемам. За считанные секунды криминальный дуэт "обчистил" около 30 человек. Они быстро скрылись в неизвестном направлении. Злоумышленники ищут.
Как сообщалось, около Колумбии задержали подводную лодку, перевозивший почти две тонны кокаина. Наркотики дельцы планировали переправить в Центральную Америку. Стоимость груза, по словам силовиков, превышает 68000000 долларов. Наркотики конфисковали колумбийские правоохранители, экипаж лодки: трех наркокурьеров — задержали. Двое из них граждане Колумбии