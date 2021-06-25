В Мали от взрыва бомбы пострадали 12 немецких военнослужащих

Боевики взорвали патрульный автомобиль миротворческой миссии ООН.

В пятницу, 25 июня, патруль миротворческой миссии ООН Minusma, которая обеспечивает правопорядок в Мали, подорвался на бомбе. Как сообщает Deutsche Welle, в результате взрыва пострадали 12 военных немецкого Бундесвера.

Патруль миротворцев находился в 155 километрах от своей базы Camp Castor в городе Гао, где дислоцируется большая часть контингента Бундесвера. По предварительной информации, взорвалась бомба, заложенная на его пути.

К теракту, вероятно, причастны исламистские боевики, которые после попытки путча и переворота 2012 года, регулярно совершают нападения на миротворческие силы ООН на территории севера страны, что не контролируется правительством.

Всего в многопрофильной комплексной миссии ООН Minusma, которая с 2013 года находится в Мали для стабилизации ситуации в стране, принимают участие представители 60 стран.

Напомним, что украинский контингент миротворцев направят в Демократическую Республику Конго для участия в миссии ООН с целью стабилизировать ситуацию в стране. Соответствующее решение приняли на заседании СНБО.

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