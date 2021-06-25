В Малі від вибуху бомби постраждало 12 німецьких військових

Бойовики підірвали патрульний автомобіль миротворчої місії ООН.

У п'ятницю, 25 червня, патруль миротворчої місії ООН Minusma, яка забезпечує правопорядок у Малі, підірвався на бомбі. Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок вибуху постраждало 12 військових німецького Бундесверу.

Патруль миротворців перебував за 155 кілометрів від своєї бази Camp Castor у місті Гао, де дислокується більша частина контингенту Бундесверу. За попередньою інформацією, вибухнула бомба, закладена на його шляху.

До теракту, ймовірно, причетні ісламістські бойовики, які після спроби путчу й перевороту 2012 року, регулярно здійснюють напади на миротворчі сили ООН на території півночі країни, яка не контролюються урядом.

Загалом у багатопрофільній комплексній місії ООН Minusma, яка з 2013 року перебуває в Малі для стабілізації ситуації в країні, беруть участь представники 60 країн.

Нагадаємо, що український контингент миротворців направлять в Демократичну Республіку Конго для участі в місії ООН з метою стабілізувати ситуацію в країні. Відповідне рішення ухвалили під час засідання РНБО.

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