В Мали произошел обвал на золотом руднике: много погибших

Среди погибших – женщина с ребенком.
На западе Мали произошел обвал на незаконно эксплуатируемом золотом руднике. Инцидент унес жизни по меньшей мере 48 человек.
Об этом пишет News.Az.
"Авария произошла на заброшенной земле, ранее принадлежавшей китайской компании", — говорится в сообщении.
В результате трагедии некоторые люди оказались в воде.
Ранее во Львовской области на шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района 29 июня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обрушилась почва. Под завалами погибли двое шахтеров.
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