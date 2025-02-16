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В Мали произошел обвал на золотом руднике: много погибших

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В Мали произошел обвал на золотом руднике: много погибших

Обвал на золотом прииске в Мали

Среди погибших – женщина с ребенком.

На западе Мали произошел обвал на незаконно эксплуатируемом золотом руднике. Инцидент унес жизни по меньшей мере 48 человек.

Об этом пишет News.Az.

"Авария произошла на заброшенной земле, ранее принадлежавшей китайской компании", — говорится в сообщении.

В результате трагедии некоторые люди оказались в воде.

Ранее во Львовской области на шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района 29 июня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обрушилась почва. Под завалами погибли двое шахтеров.

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