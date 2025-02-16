В Мали произошел обвал на золотом руднике: много погибших

На западе Мали произошел обвал на незаконно эксплуатируемом золотом руднике. Инцидент унес жизни по меньшей мере 48 человек.

Об этом пишет News.Az.

"Авария произошла на заброшенной земле, ранее принадлежавшей китайской компании", — говорится в сообщении.

В результате трагедии некоторые люди оказались в воде.

Ранее во Львовской области на шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района 29 июня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обрушилась почва. Под завалами погибли двое шахтеров.

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