У Малі стався обвалу на золотій копальні: багато загиблих

На заході Малі стався обвалу на незаконно експлуатованій золотій копальні. Інцидент забрав життя щонайменше 48 людей.

Про це пише News.Az.

"Аварія сталася на покинутій землі, яка раніше належала китайській компанії", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок трагедії деякі люди опинилися у воді.

Раніше на Львівщині на шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району 29 червня сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Під завалами загинули двоє шахтарів.

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