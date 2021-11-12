К счастью, обошлось без жертв.

Недооценил габариты. В Мексике грузовик снес пешеходный мост, пытаясь под ним проехать.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 ноября

Отмечается, что фура на полном ходу влетела в бетонное перекрытие и разнесла его вдребезги. Глыбы практически разбили сам грузовик, а также зацепили соседнее такси. Его водитель пострадал, однако угрозы его жизни нет. Никто не погиб только по счастливому стечению обстоятельств.

Напомним, что летом в американском Вашингтоне над оживленной трассой обрушился пешеходный мост. Под мостом оказались две машины. Обошлось без жертв. Однако, четыре человека получили травмы.

Новости мира: в Мексике грузовик снес пешеходный мост

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