На щастя, минулося без жертв.

Недооцінив габарити. У Мексиці вантажівка знесла пішохідний міст, намагаючись під ним проїхати.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 12 листопада

Зазначається, що фура на повному ходу влетіла в бетонне перекриття та рознесла його вщент. Брили практично розтрощили саму вантажівку, а також зачепили сусіднє таксі. Його водій постраждав, однак загрози його життю немає. Ніхто не загинув тільки завдяки щасливому збігу обставин.

Нагадаємо, що влітку в американському Вашингтоні над жвавою трасою обвалився пішохідний міст. Під мостом опинилися дві машини. Минулося без жертв. Утім, четверо людей отримали травми.

Новини світу: у Мексиці вантажівка знесла пішохідний міст

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