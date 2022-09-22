В Москве вручают повестки прямо на выходе из метро (видео)

"Частичная" мобилизация в России добралась и до Москвы. Там правоохранители вручают повестки в военкоматы прямо на выходе из метрополитена.
Так, в Москве мужчины в форме останавливают лиц призывного возраста и на месте оформляют документы.
Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная на Telegram-канале "Сирена".
"Подписчик прислал "Сирене" видео, снятое у метро "Планерная". Полицейские проверяют паспорт с базы в планшете. Если мужчина внесен в перечень мобилизации, ему дают повестку", – говорится в сообщении.
Авторы информации добавили, что, по словам другого подписчика, на видео зафиксирована "обычная проверка мигрантов", а в московском метро сегодня "все тихо".
Напомним, в Москве начали забирать в армию мужчин без боевого опыта.
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