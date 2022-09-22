У Москві вручають повістки просто на виході з метро (відео)

"Часткова" мобілізації в Росії дісталася і до Москви. Там правоохоронці вручають повістки до військкоматів просто на виході з метрополітену.

Так, у Москві чоловіки в формі зупиняють осіб призовного віку на та місці оформлюють документи.

Про це свідчить відеозапис, опублікований на Telegram-каналі "Сирена".

"Підписник надіслав "Сирені" відео, зняте біля метро "Планерна". Поліцейські перевіряють паспорт з бази у планшеті. Якщо чоловіка внесено до переліку мобілізації, йому дають повістку", – йдеться в повідомленні.

Автори інформації додали, що за словами іншого підписника, на відео зафіксована "звичайна перевірка мігрантів", а в московському метро сьогодні "все тихо".

Нагадаємо, у Москві почали забирати до армії чоловіків без бойового досвіду.

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