В Москве загорелась телебашня: видео

В столице России в Москве в воскресенье, 9 октября, загорелась телевизионная башня.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

На видео, которое распространяют российские пропагандисты, видно, как Москве пылает и искрится телебашня. Однако московские спасатели, вызванные на место инцидента, заявили, что они не обнаружили признаков горения.

В экстренных службах России заявили, что пострадавших из-за возгорания на телевизионной башне в Москве нет.

Причина происшествия – неизвестна.

Пожары в России

В Москве 6 октября у делового центра "Москва сити" мужчина поджег несколько автомобилей. Россиянин при этом восклицал антивоенные лозунги.

В августе в Москве женщина подожгла автомобиль BMW X6 заместителя начальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Секретарева. Она объяснила, что таким образом протестовала против войны с Украиной.

Также в России с начала войны участились чаще гореть военные комиссариаты. Новые волны поджогов начались после того, как Путин объявил о "частичной" мобилизации.

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