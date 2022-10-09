У Москві загорілась телевежа: відео

У столиці Росії Москві у неділю, 9 жовтня, загорілась телевізійна вежа.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

На відео, яке поширюють російські пропагандисти видно, як Москві палає та іскриться телевежа. Проте московські рятувальники, яких викликали на місце інциденту, заявили, що вони не виявили ознак горіння.

В екстрених службах Росії заявили, що потерпілих через займання на телевізійній вежі у Москві немає.

Причина події - невідома.

Пожежі у Росії

У Москві 6 жовтня біля ділового центру "Москва сіті" чоловік підпалив кілька автомобілів. Росіянин при цьому вигукував антивоєнні гасла.

У серпні в Москві жінка підпалила авто BMW X6 заступника начальника управління Генштабу Збройних сил Росії Євгена Секретарьова. Вона пояснила, що таким чином протестувала проти війни з Україною.

Також у Росії від початку війни почастішали частіше горіти військові комісаріати. Нові хвилі підпалів почались після того, як Путін оголосив про "часткову" мобілізацію.

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