В Нидерландах не хватает COVID-тестов из-за всплеска заболеваемости

С начала пандемии в Нидерландах фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусом.

Министерство здравоохранения Нидерландов сообщило, что им не хватает тестов на COVID-19. Причина нехватки тестов – в стране второй день подряд регистрируют рекордное количество случаев – более 20 000 больных. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает The Guardian.

Также читайте Украина готовится к производству вакцин от коронавируса: Кабмин освободил от НДС ввезенное для этого оборудование

На фоне нового всплеска органы здравоохранения и правительство премьер-министра Нидерландов работают над расширением возможностей для тестирования.

По информации издания, новая волна коронавируса началась после того, как правительство отменило социальное дистанцирование и другие меры безопасности в сентябре. Впоследствии в стране возобновили обязательное ношение масок в магазине, а в минувшие выходные вернули частичный карантин, включая закрытие баров и ресторанов после 20:00. Однако влияние этих мер еще не видно в ежедневных цифрах.

Отмечается, что около 85% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль на совещании у президента 15 ноября сообщил, что Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19 – началось движение к стабилизации ситуации.

Читайте также: