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У Нідерландах не вистачає COVID-тестів через сплеск захворюваності

У Нідерландах не вистачає COVID-тестів через сплеск захворюваності

У Нідерландах не вистачає COVID-тестів через сплеск захворюваності

ПЛР-тест

Від початку пандемії в Нідерландах фіксують рекордну кількість нових випадків на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів повідомило, що їм не вистачає тестів на COVID-19. Причина нестачі тестів  в країні другий день поспіль реєструють рекордну кількість випадків  понад 20 000 хворих. Це є найвищий показник від початку пандемії.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пише видання, на тлі нового сплеску органи охорони здоров’я та уряд прем’єр-міністра Нідерландів працюють над розширенням можливостей для тестування. 

За інформацією видання, нова хвиля коронавірусу почалася після того, як уряд скасував соціальне дистанціювання та інші заходи безпеки у вересні. Згодом в країні відновили обов'язкове носіння масок в магазині, а минулих вихідних повернули частковий карантин, включно із закриття барів і ресторанів після 20:00. Однак вплив цих заходів ще не видно в щоденних цифрах.

Зазначається, близько 85% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновані.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента 15 листопада повідомив, що Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19 - почався рух до стабілізації ситуації.

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