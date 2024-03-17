В одной из стран ЕС предупредили о реальной угрозе войны

Маргарита Роблес обратилась к гражданам своего государства.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес обратилась к своим гражданам из-за угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.
Об этом говорилось в интервью главе Минобороны Испании газете La Vanguardia, передает El Mundo.
"Сегодня баллистическая ракета из России вполне может достичь Испании", – заявила Роблес.
Она поблагодарила за возможность обратиться в испанское общество с призывом о реальной угрозе войны.
"Иногда у меня создается впечатление, что мы не осознаем той огромной опасности, которая существует в данный момент. И не только в Украине, но и в Газе и в Сахеле, где я очень пессимистично смотрю на ситуацию", – сказала она.
Относительно просьбы о перевооружении Европейского Союза со стороны некоторых его лидеров, Роблес утверждает, что "угроза тотальная и абсолютная. Достаточно лишь послушать последние заявления Путина, в которых он говорит о возможности ядерной агрессии.
"Европа должна отдавать себе отчет, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, она реальна" – отметила Роблес.
Она добавила, что страны, соседствующие с РФ осознают угрозу.
"Возможно, у тех, кто живет на юге, нет такого осознания. Мы должны полностью осознавать, что наши демократические ценности и мир в Европе находятся под угрозой", – сказала министерша.
По словам Роблес, Испания продолжит делать все, что в ее силах, чтобы помочь Украине.
"Поддержка Украины означает не только защиту ее территориальной целостности, но и нечто гораздо более важное, а именно мир и ценности, характеризующие демократическое сосуществование в Европе и которым явно угрожает Путин", – сказала она.
Тем временем российская вражеская армия продолжает террор юга Украины. В очередной раз 17 марта враг ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно Искандер-М.
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